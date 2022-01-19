Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,63 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,45'ten, sterlin ise 18,53'ten alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 13,5288'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,63 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,45'ten, sterlin/TL ise 18,53'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,5 değer kazanmasının ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

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