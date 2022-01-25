Dolar/TL 13,50 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dolar/TL 13,50 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13,5093'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5020 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kaybederek 15,2670'ten, sterlin/TL yüzde 0,15 azalışla 18,1920'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 96 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde tahvil piyasaları ve döviz kurlarında yatay bir seyrin gözlemlendiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Ekonomi, Haber

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