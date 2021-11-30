Dolar TL karşısında 13.96 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ardından Tl karşısında son zamanlarda yükselişe geçen Dolar, güne 12.84 ile başlamasının ardından akşam saatlerinde 13.96 seviyesini test ederek tarihi rekor kırdı.

GÜNE 12.84 SEVİYESİNDE BAŞLADI

Dün günü 12,80 seviyesinde kapatan dolar, yeni güne 12,84 seviyesinden başladı. Abu Dabi Veliaht Prensi'nin 24 Kasım'da Türkiye'ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberler iyle birlikte dolar/TL'de büyük düşüş görülmüş, bir gün önce 13,45'i gören kur o gün sert düşüşle 11,50 seviyelerine kadar gerilemişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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