Dolar kaç tl? Dolar düştü mü?

Gün içinde rekor kırarak 13 lirayı aşan Dolar, vatandaşları tedirgin etti.Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki dolar şu sıralar ne kadar? Dolar 13 lira oldu mu? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 10.35 itibarıyla 11.90'dan işlem gören dolar gün içerisinde 13 lira seviyesini geçerek rekor tazeledi. Şu dakikalarda dolar 12.75 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Saat 16:30 itibarıyla dolar 12.75'den, gram altın 729 liradan, euro ise 14.38'den işlem görüyor.

FAİZ DÜŞTÜKÇE TL DEĞER KAYBEDİYOR

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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