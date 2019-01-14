Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözleri sonrası gün içinde 5,54'e kadar yükselen dolar, akşam saatlerinde Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme sonrası 5,42 seviyesine kadar geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin küstahça bir çıkış yapmıştı.
"EKONOMİK OLARAK YIKIMA UĞRATIRIZ"
Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI DOLARDA SON DURUM
Trump'ın bu çıkışı sonrası ABD Doları sabah saatleri karşısında 5.54 TL'ye kadar yükselmişti. Akşam saatlerinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirerek 5.42'yi gördü.