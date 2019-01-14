Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin küstahça bir çıkış yapmıştı.

"EKONOMİK OLARAK YIKIMA UĞRATIRIZ"

Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI DOLARDA SON DURUM

Trump'ın bu çıkışı sonrası ABD Doları sabah saatleri karşısında 5.54 TL'ye kadar yükselmişti. Akşam saatlerinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirerek 5.42'yi gördü.