Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Haydi zincir marketler ilk hamle sizden gelsin

Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.

DOLAR, ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASIYLA ÇAKILDI

Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından piyasalarda inanılmaz olaylar yaşandı. Dün 18,40'la rekor kıran dolar, 11,20 seviyelerine kadar geriledi.

HERKES AYNI SORUYU SORMAYA BAŞLADI

Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı. "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye soran vatandaşlar, gelecek hamleleri merakla bekliyor.

GÖZLER MARKETLERDEN GELECEK HAMLEDE

Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde vatandaşın istediği olacak mı?

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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