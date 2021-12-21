Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Haydi zincir marketler ilk hamle sizden gelsin - Haberler Ekonomi
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Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Haydi zincir marketler ilk hamle sizden gelsin

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dolardaki artıştan ötürü birçok ürüne zam gelmiş vatandaş zor duruma düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ailelerin temel ihtiyaçlarını kısmasına neden olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından dolar, bir gecede %30'dan fazla düştü. Piyasada yaşanan olağanüstü gelişmeler sonrası gözler kuru bahane ederek fiyat artıranlara çevrildi. Birçok kişi, özellikle zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden indirim bekliyor.

Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.

Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından piyasalarda inanılmaz olaylar yaşandı. Dün 18,40'la rekor kıran dolar, 11,20 seviyelerine kadar geriledi.

Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı. "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye soran vatandaşlar, gelecek hamleleri merakla bekliyor.

Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde vatandaşın istediği olacak mı?

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (8)
MAVİ.blue. YEŞİL.:zincir marketler ve tüm faiş zam yapanlar,hadi düşürün fiyatları,dolar düştü.fiyatları düşürmeyen halkın gözünde 5 paralık duruma düşer.benzin fiyatlarınında acil birşekilde düşmesi lazım.faiş artış yapan herkese devletin operasyon çekmesi lazım.vatandaşı zor duruma sokan herkes zor duruma düşürülmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:Üretici fırsatı yapan marketler .Bu düşüşe ve vatandaşın cebine indirim ile katkı vereceklerini düşünmüyorum. Market arabalarının normal arabalardan daha çok yakmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Turgay Çakmak:BU ZİNCİR MARKETLERİ ALLAH ISLAH ETSİN DAHA BU SABAH 101 HAKMAR BİM DOLAŞTIM HİÇ BİRİNDE 5 LT YAG YOK DOLAR DÜŞSE NE FAYDA BİZDE MALI SAKLARIZ DERDİNDELER MİLLETİ DÜŞÜNMEYEN BU VATANIN EVLADIYIM DİYE CAKA SATMASIN Cevap Yaz 0 15 Yayından Kaldır
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