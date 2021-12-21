Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Haydi zincir marketler ilk hamle sizden gelsin
Dolardaki artıştan ötürü birçok ürüne zam gelmiş vatandaş zor duruma düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ailelerin temel ihtiyaçlarını kısmasına neden olmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından dolar, bir gecede %30'dan fazla düştü. Piyasada yaşanan olağanüstü gelişmeler sonrası gözler kuru bahane ederek fiyat artıranlara çevrildi. Birçok kişi, özellikle zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden indirim bekliyor.
Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.
Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından piyasalarda inanılmaz olaylar yaşandı. Dün 18,40'la rekor kıran dolar, 11,20 seviyelerine kadar geriledi.
Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı. "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye soran vatandaşlar, gelecek hamleleri merakla bekliyor.
Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde vatandaşın istediği olacak mı?
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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