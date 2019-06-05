Dolar, 5,80'nin altına geriledi

Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi.

Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi.

Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar geriledi.