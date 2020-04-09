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Ekonomi

Dökümcüler mücbir sebep şartlarından faydalanmak istiyor

TÜDÖKSAD Başkanı Denizci, metal sanayisinin mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında bulunduğunu belirterek, "Metal döküm sektörünün çıkarılan yönetmelikte, mücbir sebep kapsamına alınıp alınmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır.

09.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:56
Dökümcüler mücbir sebep şartlarından faydalanmak istiyor

TÜDÖKSAD Başkanı Denizci, metal sanayisinin mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında bulunduğunu belirterek, "Metal döküm sektörünün çıkarılan yönetmelikte, mücbir sebep kapsamına alınıp alınmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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