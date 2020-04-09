Dökümcüler mücbir sebep şartlarından faydalanmak istiyor
TÜDÖKSAD Başkanı Denizci, metal sanayisinin mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında bulunduğunu belirterek, "Metal döküm sektörünün çıkarılan yönetmelikte, mücbir sebep kapsamına alınıp alınmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır.
09.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:56
TÜDÖKSAD Başkanı Denizci, metal sanayisinin mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında bulunduğunu belirterek, "Metal döküm sektörünün çıkarılan yönetmelikte, mücbir sebep kapsamına alınıp alınmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com