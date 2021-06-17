Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık
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Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık

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2-0 mağlup olduğumuz Galler, Milli Takımımız karşısında sadece yüzde 37 topla oynama ile 3.7 gol beklentisine ulaştı. Turnuva öncesi savunma hattı en iyi takımlardan gösterilen Türkiye, İtalya ve Galler maçlarında kalesine çekilen 11 isabetli şutta 5 gol yedi. Galler, yüzde 37 topla oynama ve 3.7 gol beklentisiyle, şu ana kadar oynanan maçlarda bu anlamda en yüksek sayıya ulaşan ekip oldu. Avrupa Şampiyonası'nda bu istatistik tutulduğundan beri bunu yakalayan başka bir takım yok.

EURO 2020'de 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler'e de 2-0'lık skorla mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, büyük bir facia daha yaşadı. Elemelerde oynadığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ay yıldızlılar, buna karşın turnuvada iki karşılaşmada 5 gol yerken, fileleri henüz havalandıramadı.

11 ŞUTUN 5'İ GOL OLDU

Söz konusu 2 maçta kalesine toplamda 11 şut çekilen milliler, bu şutların 5'inde kalesini gole kapatamadı.

GALLER ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye'nin dün karşılaştığı Galler, sadece yüzde 37 topla oynama ile 3.7 gol beklentisine ulaşıp, turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek sayıya ulaşan ekip oldu. Avrupa Şampiyonası'nda daha önce böyle bir istatistik olmadı.

189 İSABETLİ PAS YAPTILAR

Galler ayrıca dün 269 isabetli pas yapan millilerimize karşı 189 isabetli pas yapabildi ancak attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu ve 4 puana ulaştı.

5 İSTATİSTİKTE DAHA İYİ OYNADIK

Milliler, İtalya maçına göre dün; topa daha çok sahip oldu (Yüzde 57), daha fazla şut çekti (11), kaleye isabetli şut çekti (3), başarılı pas yaptı (Yüzde 84), korner kullandı (6) ancak bu performansı yine puan almak için yeterli olmadı.

Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık
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