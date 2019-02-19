Doğru ve Güvenilir Tadın Tek Adresi Valet

Valet Satış Müdürü Sabri Yılmaz, "İşte İşimiz ekibini burada görmekten dolayı çok mutluyuz. 2019 Anfaş Gıda Fuarında yer almaktan ve ürünlerimizi buradan tanıtıyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.

"İSTİHDAMI VE ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Sabri Yılmaz, "Şu an Valet olarak 100 kişiye istihdam sağlıyoruz fakat hedefimiz binlere ulaşmak. Yatırımcımız olan Ukraynalı Ivan beyin istihdam ağını daha da büyütmek istiyoruz. Ürünlerimizin tüm mutfaklara rahatça girebilmesi için çok çalışıyoruz. Spesifik ve doğal ürünler yapıyoruz. Herkesin bizi denemesini istiyoruz ki diğer firmalardan farkımız anlaşılsın." ifadelerini kullandı

"TÜKETİCİLER NE YEDİKLERİNE MUTLAKA BAKMALI"

Yılmaz, "Ürünlerin yapılım aşamasında etlerin doğru kullanımı hem kırımızı hem de tavuk grubunda çok önemli. Alan kişilerin yani tüketicilerin bilinçli olarak tüketmesi gerekiyor. Maalesef tüketicilerimiz aldıkları ürünler için tam bilgiye sahip değiller. Ürünlerin içindekiler kısmına lütfen tüketicilerimiz çok dikkat etsin. Fiyat onlar için sonraki aşama olmalı. Önce ürünün sağlıklı olmasına çok dikkat etmeliler. Bizi de tercih edip denemelerini istiyoruz. Onların mutfaklarına girmek istiyoruz. " şeklinde konuştu

"BİZİM ÜRÜNLERİMİZ TALEBE GÖRE ÜRETİLİYOR"

Akdeniz Bölge Satış Sorumlusu Zeki Delice, "Bizim ürettiğimiz ürünlerin hiçbiri Türkiye'de yapılmıyor. Diğer firmalar bu ürünleri yapmıyor. Biz tamamen spesifik ürünler üretiyoruz. Şeflerin, aşçı başlarının bizden talep ettikleri ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin hepsi tadılmaya değer ürünlerdir. Normal lezzetlerin dışında ürünlerimiz arasında kurutulmuş fermente tavuk göğsü, sarımsaklı, karabiberli bütün piliç sarma, kaşarlı-çedarlı ve hellim peynirli tombiş sosislerimiz var. 120 çeşitten oluşan ve müşterilerin beğenisine sunulan bir ürün gamımız mevcut." sözlerine yer verdi.

"TÜM MUTFAKLARA GİRMEK İSTİYORUZ"

Akdeniz Bölge Satış Sorumlusu Korhan Kurtoğlu, "Bizi diğer diğer firmalardan bize özgü ve özel ürünleri ortaya çıkarmak ve bunları müşteriye sunmak ayırıyor. Çok farklı lezzetleri bir arada sunmamız bizi diğer firmalardan farklı bir noktaya taşıyor. Diğer mutfaklarda olmayan bir ürün yelpazesi oluşturup tüm tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Kalitemizde ve güvenirliliğimizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"TÜM MÜŞTERİLERİMİZE YETİŞMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Satış Destek Şefi Büşra Savan, "100 kişilik profesyonel bir ekiple hizmet sunuyoruz. Satışlar yapıldıktan sonra sevkiyat aşamamız başlıyor. Şu an yurt içi ve yurt dışı her yere sevkiyat yapabiliyoruz. Tüm müşterilerimizin siparişlerine yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.