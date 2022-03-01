Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza %18,3 zam yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasından sonra doğal gaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Buna kapsamda doğal gazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı. Doğalgaza zam mı geldi? 1 Mart Doğal gaza ne kadar zam yapıldı? Doğal gaza yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza ne kadar zam geldi? Zam her yerde geçerli mi olacak?

DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM YAPILDI?

Doğal gazda dünyanın en büyük tedarikçilerden biri olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ardından da Moskova'ya bir dizi yaptırımların uygulanmasıyla doğal gaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Aylık olarak hesaplanan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasından sonra doğal gaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Buna kapsamda doğal gazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.

DOĞALGAZA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.

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