Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi - Haberler

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Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

AA, Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasından sonra doğal gaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Buna kapsamda doğal gazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

KONUTLAR İÇİN FİYATLAR SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

SANTRALLERE YÜZDE 18,3 ZAM

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı. Öte yandan doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, konut, Mart, Ekonomi, Haberler

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