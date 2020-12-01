Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Buna göre yıl sonuna kadar zam olmayacak.

Kışın kendini hissettirmesiyle "Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu merak konusu olmuştu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre doğal gaza 2021'e kadar zam yapılmayacak.

ARALIK AYI TARİFESİ

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya