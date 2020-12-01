Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak
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Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak

01.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:05

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Buna göre yıl sonuna kadar zam olmayacak.

Kışın kendini hissettirmesiyle "Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu merak konusu olmuştu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre doğal gaza 2021'e kadar zam yapılmayacak.

ARALIK AYI TARİFESİ

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları (10)
MARADONA 07: Duyanda Nisan ayındayız, yılbaşına 8 ay sanacak. 1 ay kalmış yeni yıla zam yok diyorlar. Çok büyük bir şey yapmışlar gibi. Enayi yerine mi konuluyoruz bilemedim.
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ADONİS: zaten hiçbir zaman zam yapmıyorsunuz ki sadece ''fiyat güncellemesi'' yapıyorsunuz. yine aynısını yapacaksınız. biz de yiyeceğiz.
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ÜLKÜCÜ: aralıkta yok ocakta yüzde 15 yapılır her sene sekmez dünyada doğalgaz fiyatları dibi görsede dolar düşsede en az ortalama yüzde 15 her sene kesin yapılır ama alım gücü o kadar artmaz yapmayın sayın yetkililer Allah rızası için biraz halkı, alım gücü az olanlarıda düşünün
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