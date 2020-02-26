Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 10,5 azaldı

26.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2019 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak, 5 milyar 416 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Aralık 2019'da ithalatın yaklaşık 3 milyar 664 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 751 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Böylece doğal gaz ithalatı 2019'un aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak, 5 milyar 416 milyon metreküpe düştü.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 884 milyon metreküple Rusya oldu. Rusya'yı, 926 milyon metreküple Azerbaycan ve 852 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya, ABD ve Mısır'dan yapıldı.

Konutlarda doğal gaz tüketimi azaldı

Doğal gaz tüketimi ise söz konusu dönemde yüzde 6,2 azalışla 5 milyar 197 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Doğal gaz tüketimi, elektrik santrallerinde yüzde 11,6 azalarak, 1 milyar 86 milyon metreküpe, konutlarda yüzde 12,3 azalarak, yaklaşık 2 milyar 15 milyon metreküpe geriledi. Aralıkta organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 11,1 arttı ve 348 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, bu ayda Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 2,3 azalarak, 3 milyar 95 milyon metreküp oldu.

Kaynak: AA