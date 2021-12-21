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Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Yeni yıla girmeden önce doğal gaz abone bağlantı bedeline yüzde 55 oranında zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK'nın kurul kararına göre; abone bağlantı bedeli 749 liradan 1158'ya, sayaç açma-kapama bedeli 30 liradan 36 liraya, servis kutusu söküm bedeline 260 liradan 315 liraya yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK'nın kurul kararı,1 Ocak 2022'den sonra yürürlüğe girecek.

ABONE BAĞLANTI BEDELİ YÜZDE 55 ZAMLANDI

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır yüzde 55 zamlanarak 1158 lira oldu. Bu rakam geçen yıl 749 lira olarak belirlenmişti.

SAYAÇ DEĞİŞİM BEDELİ ARTTI

Sayaç açma-kapama bedeli 30 liradan 36 liraya, servis kutusu söküm bedeline de 260 liradan 315 liraya yükseldi. Sayaç değişim bedeli 371 lira olarak belirlenirken bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine göre 42 lira ile 733 lira arasında ve iç tesisat işlem bedelleri 63 lira ile 482 lira arasında olacak.

Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi

Servet Uzun
Servet Uzun
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Yorumlar (1)
Kobra Murat ::)) Niye ki dolar 8 TLden 13 e dustu? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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