Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: "Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: "Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz"

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: 'Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, cumartesi günü İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la yapacakları son hafta maçını kazanarak şampiyonluk kupasıyla Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya Hendek'teki mezarına gideceklerini söyledi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, cumartesi günü İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la yapacakları son hafta maçını kazanarak şampiyonluk kupasıyla Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya Hendek'teki mezarına gideceklerini söyledi.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak kupayla birlikte Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret edeceklerini söyledi. Diyarbekirspor'da takım kaptanı ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığını belirten Demir, futbol hayatının önemli bir bölümünün Diyarbakır'da geçtiğini söyledi. Şenol Demir, "Burada çok seviliyorum. Ben de memleketim gibi görecek kadar çok seviyorum Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları. Hem antrenör hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayıp bir ilke imza atmak inşallah burada bana nasip olacak. Futbolcularımın ve yönetimimizin emeğiyle, dayanışmasıyla bu duruma geldik. Bir finalimiz kaldı. Çok iyi hazırlanıp bunu da kazanarak şampiyon olarak inşallah 2. Lig'e yükseleceğiz. Sözümüz var, kupayı Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: 'Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: "Kupayı Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:45:59. #1.14#

title