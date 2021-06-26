Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas'ın buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Kulüp hesabından paylaşılan videoda Terim'in golf aracıyla tesisleri Başkan Elmas'a gezdirdiği görüldü. İkili çok keyifli şekilde sohbet edip kahkahalar attı.

Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in gerginliği Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle son buldu. Seçim vaadi olarak Terim'i gösteren Elmas, deneyimli hocaya adeta futbolun anahtarını teslim etti. Florya'ya ziyaret gerçekleştiren Başkan Elmas'la Terim yakından ilgilendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Fatih Terim, Florya'ya ayak basan başkanı golf aracıyla gezdirdi. İkili oldukça keyifli anlar yaşadı, kahkahalar yükseldi. Dünyanın en büyük şirketlerinden birini yöneten aynı zamanda G.Saray Genel Kurulu üyesi olan Bahattin Demirbilek de ikilinin yanında bulundu.