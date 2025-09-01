Süper Lig'in köklü kulüplerinden Galatasaray, transfer piyasasında dikkat çeken bir girişime imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'nun yıldız kalecisi Diogo Costa için resmi teklifini sundu. Peki, Diogo Costa Galatasaray'a geliyor mu, kaleci Diogo Costa Galatasaray'la anlaştı mı?

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya 25 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. 26 yaşındaki başarılı file bekçisi, son dönemde sergilediği performansla Avrupa'nın en gözde kalecileri arasında gösteriliyor.

OKAN BURUK'UN LİDERLİK PLANLARI

Teknik direktör Okan Buruk'un, Diogo Costa'nın takıma yalnızca kalede güven değil, aynı zamanda saha içi liderlik ve tecrübe de kazandıracağına inandığı ifade ediliyor.

UZUN VADELİ KALE GÜVENCESİ

Transferin resmileşmesi halinde, Diogo Costa'nın sarı-kırmızılı ekibin kalesini uzun yıllar koruyarak Galatasaray'a önemli katkılar yapması bekleniyor.