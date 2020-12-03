Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre, Merih Torino derbisinde ve Barcelona maçlarında forma gimeyecek.