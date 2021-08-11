Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sivasspor ile rövanş maçında karşılaşacak olan Dinamo Batumi, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Dinamo Batumi, Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı