Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
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Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi

Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sivasspor ile rövanş maçında karşılaşacak olan Dinamo Batumi, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Dinamo Batumi, Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - SİVAS

Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi
Dinamo Batumi kafilesi Sivas'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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