Dilaver Mutlu: 'Maç iki tarafa da gitti geldi' - Haberler Spor
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Dilaver Mutlu: "Maç iki tarafa da gitti geldi"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Spor

- Dilaver Mutlu: "Maç iki tarafa da gitti geldi" Ankaragücü maçı ardından değerlendirmede bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Maç iki tarafa da gitti geldi" dedi.

- Dilaver Mutlu : "Maç iki tarafa da gitti geldi"

ANKARA - Ankaragücü maçı ardından değerlendirmede bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Maç iki tarafa da gitti geldi" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor konuk olduğu Ankaragücü ile puanları paylaşıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında çekişmeli bir maç olduğunu belirten Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Zor bir maç oynadık. Bu kadar çekişmeli geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlandık, sahada mücadelemizi verdik. Maçı kazanabilirdik kayıp da edebilirdik. Maç iki tarafa da gitti geldi. Öne de geçtik, geriye de düştük. Ankaragücü bu ligin en iyi takımlarından birisi ve bir de deplasmanda oynuyorsunuz. Bu ambiyansta bir puan çıkartmak da bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.

Dilaver Mutlu: Maç iki tarafa da gitti geldi

Dilaver Mutlu: Maç iki tarafa da gitti geldi

Dilaver Mutlu: Maç iki tarafa da gitti geldi

Dilaver Mutlu:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor Haberleri
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