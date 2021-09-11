Adanaspor-Menemenspor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adanaspor-Menemenspor maçının ardından

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adanaspor-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Menemenspor'u 6-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Menemenspor'u 6-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir." dedi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır galibiyete yakın futbol oynadıklarını belirtti.

Takımda birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Genç bir ekibe sahibiz. Bu ekip her hafta üstüne koyarak gidecektir. Diğer maçlarda da skora yakındık. Bir gol gelse arkası gelecek, futbol böyle bir şey. İnşallah Denizlispor maçından da puan ve puanlarla döneceğiz. Berkan'ın sakatlığıyla ilgili detayları paylaşacağız."

Mutlu: "Adanaspor'u tebrik ediyoruz"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da ilk yarıda iyi oynamadıklarını aktardı.

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Devreyi 1-1 kapattık. İki yarıya da erken gol yiyerek mağlup başladık. Geriden gelmek zor. 3-2'yi bulsak da çok çabuk gol yedik. Hem pozisyon hem de bireysel hata çok fazla yaptık. Aslında milli takım arasında iyi de çalışmıştık. Tabi uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor'u tebrik ediyoruz. Bu arada maç sıklığı var. Eksikleri bir daha konuşup inşallah Manisaspor maçıyla telafi etmeye çalışacağız. Berkan Fırat'ın sakatlığı herkesi etkiledi. Böyle bir olayın olması insanı üzüyor. Keşke hiç sakatlık olmadan sezonları bitirsek. Futbolda bunlar var. Kasıt yok ama istemeden de olsa olabiliyor."

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

 TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

 Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Hulusi Akar Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Defne Samyeli Gülşen Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adanaspor-Menemenspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 23:26:21. #1.17#