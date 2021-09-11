Adanaspor-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Menemenspor'u 6-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir." dedi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır galibiyete yakın futbol oynadıklarını belirtti.

Takımda birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Genç bir ekibe sahibiz. Bu ekip her hafta üstüne koyarak gidecektir. Diğer maçlarda da skora yakındık. Bir gol gelse arkası gelecek, futbol böyle bir şey. İnşallah Denizlispor maçından da puan ve puanlarla döneceğiz. Berkan'ın sakatlığıyla ilgili detayları paylaşacağız."

Mutlu: "Adanaspor'u tebrik ediyoruz"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da ilk yarıda iyi oynamadıklarını aktardı.

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Devreyi 1-1 kapattık. İki yarıya da erken gol yiyerek mağlup başladık. Geriden gelmek zor. 3-2'yi bulsak da çok çabuk gol yedik. Hem pozisyon hem de bireysel hata çok fazla yaptık. Aslında milli takım arasında iyi de çalışmıştık. Tabi uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor'u tebrik ediyoruz. Bu arada maç sıklığı var. Eksikleri bir daha konuşup inşallah Manisaspor maçıyla telafi etmeye çalışacağız. Berkan Fırat'ın sakatlığı herkesi etkiledi. Böyle bir olayın olması insanı üzüyor. Keşke hiç sakatlık olmadan sezonları bitirsek. Futbolda bunlar var. Kasıt yok ama istemeden de olsa olabiliyor."