Dilaver Mutlu: "İnşallah en kısa zamanda VAR sistemini getirirler"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık Türkiye'de sadece Süper Lig'de değil bütün liglerde VAR sisteminin gelmesi gerektiğinin bir örneği oldu. İnşallah en kısa zamanda VAR sistemini getirirler. Bizim gibi mütevazı takımların en azından puanları kaybolmaz diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta Menemenspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbul'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Maçtan öncede söylemiştim zor bir maç olacak diye. Gerçi iki günde oynayabildik maçı hava şartlarından dolayı. İyi bir müsabaka oynadığımızı görüyoruz. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. İstanbulspor deplasmanında 2-0'dan 2-2'ye de getirdik ama maçı bitiremedik. Artık Türkiye'de sadece Süper Lig'de değil bütün liglerde VAR sisteminin gelmesi gerektiğinin bir örneği oldu. İnşallah en kısa zamanda VAR sistemini getirirler. Bizim gibi mütevazı takımların en azından puanları kaybolmaz diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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