Dilaver Mutlu: "Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilaver Mutlu: "Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi"

Dilaver Mutlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi.

Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi. 65 dakika boyunca Gençlerbirliği'ne karşı oyunu sürdürmek de kolay değil" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybeden N. Menemenspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, "Burada son derece zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ona göre de hazırlığımızı yapmıştık. Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi. 65 dakika boyunca Gençlerbirliği'ne karşı oyunu sürdürmekte kolay değil. Maçı farklı şekilde kaybettik. Önümüzdeki Bursaspor maçını kazanarak bu maçı telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title