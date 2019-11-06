Dijital merkez bankası parası geliyor

06.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:34

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.