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Dijital İkiz (Digital Twin) Kavramı Nedir? Hangi Faydaları Sağlar?

Smaris Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, dijital ikiz kavramını ve faydalarını anlattı.

05.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:13

Smaris Genel Müdürü Mehmet

Demirbaş, dijital ikiz kavramını ve faydalarını anlattı. Dijital ikizin, bir

ürünü, makineyi veya bir süreci sanal ortamda modelleyerek onun gerçek zamanda

ortaya çıkan problemlerde nasıl reaksiyon verdiğini görmek ve buna göre aksiyon

almak için oluşturulmuş bir sanal modelleme olduğunu belirten Demirbaş, 2002

yılında NASA'da geliştirilen bazı eşleştirme modellemelerinde kullanıldığını söyledi.

Sürece, ürüne veya bir makineye ait bütün bilgilere sahip olunması gerektiğini belirten Demirbaş, yaklaşık 30 yıldır belli ölçeklerde özellikle tasarım ve ürün geliştirmede kullanılan dijital ikiz yönteminin, günümüzde dışarıdan aldığı bilgilere göre kendini adapte edebilen sistemlere sahip olduğunu aktardı. Demirbaş, fabrikalardaki makinelerin ve bütün fabrikanın dijital ikizini oluşturduklarını, 3D makine modellemeleri yaptıklarını ve makinelerden alınan verileri görselleştirerek bütün hattın kontrol edilmesini ve buna göre aksiyon alınmasını sağladıklarını ifade etti.

Dijital İkiz (Digital Twin) Kavramı Nedir? Hangi Faydaları Sağlar?

Kaynak: Wise.tv

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