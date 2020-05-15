Diego Ribas Çocuk Flamengo Taraftarını Aradı
Flamengo'nun yıldızlarından Diego Ribas, sekizinci yaş gününü evinde geçiren ve arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayan ufak Flamengo taraftarını aradı ve telefonda görüntülü konuşarak minik taraftarı motive etti.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Flamengo'nun yıldızlarından Diego Ribas, sekizinci yaş gününü evinde geçiren ve arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayan ufak Flamengo taraftarını aradı ve telefonda görüntülü konuşarak minik taraftarı motive etti.
Kaynak: Dugout