Diego Perotti: "Neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım"
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Diego Perotti: "Neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım"

Diego Perotti: 'Neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına ve kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Perotti konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı ve, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diego Perotti: "Neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" - Haberler Spor
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