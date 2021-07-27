Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi
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Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi

Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi
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Beşiktaş'ın Diego Godin transferi için Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'dan yardım istedi. Tecrübeli eldiven, Uruguay Milli Takımı'nda birlikte sayısız maça çıktığı Godin'e Beşiktaş'ı ve İstanbul'u anlattı. Dünyaca ünlü savunmacının bu konuşmanın ardından siyah-beyazlı kulübe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu Avrupa'da bu seviyeleri iyi oynayabilecek oyuncularla güçlendirmek istiyor. Son olarak dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i gündemine alan siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona çok yakın. Uruguaylı futbolcunun, vatandaşı olan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'dan Beşikaş ve Türkiye'yle ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLDÜĞÜ AN İMZA ATACAK

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş'ın Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an yıldız futbolcu imzaya gelecek. Siyah-beyazlılar, Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

MUSLERA, GODİN'E BEŞİKTAŞ'I ANLATTI

Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi. Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

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Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi - Haberler Spor
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