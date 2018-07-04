Diego Costa: Hocam, Koke'ye Penaltı Attırma

İspanya Milli Takımının, Rusya'ya penaltılarla elendiği maç sonrası dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

"KOKE'YE PENALTI ATTIRMA"

Deportes Cuatro tarafından paylaşılan görüntülerde golcü futbolcu Diego Costa, penaltıyı atacak futbolcuların belirlendiği esnada Koke'nin isminin telaffuz edilmesiyle teknik direktör Hierro'ya dönerek, onu tercih etmemesini söyledi ancak bu teklif kabul edilmedi.

Topun başına gelen Koke, penaltıdan yararlanamayınca Costa bu kez Hierro'ya dönerek, "Bunu sana söylemiştim" ifadelerini kullandı.