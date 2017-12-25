Dick Advocaat Sparta Rotterdam'da
Sparta Rotterdam, teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.
Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam, teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin ardından son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Rotterdam ekibiyle anlaşma sağladı.
Twitter'dan yapılan açıklama şöyle;
DICK ADVOCAAT NIEUWE TRAINER VAN SPARTA ROTTERDAM - https://t.co/0UlOvibQTk pic.twitter.com/Jcq9sA4lI0
vemdash; Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 25 Aralık 2017
Kaynak: Skorer
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