Dick Advocaat Sparta Rotterdam'da

Sparta Rotterdam, teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.

Dick Advocaat Sparta Rotterdam'da

Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam, teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin ardından son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Rotterdam ekibiyle anlaşma sağladı.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle;

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.