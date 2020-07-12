Diagne, Trezeguet'nin Galatasaray forması giydiği fotoğrafını paylaştı, taraftar heyecanlandı Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Senegalli golcü Diagne, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

"KARDEŞİM SENİ SEVİYORUM"

Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken "Kardeşim seni seviyorum" yazdı. Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.

Sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından transfer olan Mısırlı futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.