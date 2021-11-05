Galatasaray'da sinirler tavan yaptı! Çıldıran Diagne'yi kimse tutamadı - Haberler Spor
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Galatasaray'da sinirler tavan yaptı! Çıldıran Diagne'yi kimse tutamadı

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Lokomotiv'le 1-1 berabere kalan G.Saray'da maçın bitiş düdüğüyle sinirler gerildi. Mbaye Diagne, tünele koşup rakip oyuncu Jedvaj'a saldırmaya çalıştı. Jedvaj'ın, maç içinde Diagne'yi tahrik edecek hareketler yaptığı aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son anlarında tansiyon yükseldi.

TOPU ELİNE ALDI

Hırvat stoper Tin Jedvaj, Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu elince Diagne çılgına döndü.

Diagne öfkeden çılgına döndü! Kimse tutamadı

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE KOŞTU

Diagne, maçın bitiş düdüğüyle tünele giden rakibin peşine koştu. Hızlıca Galatasaraylı futbolcular geldi, güvenlikler araya girdi. Diagne adeta yaka paça tutularak geri çekildi. Burada ağır küfürleşmeler oldu.

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