Galatasaray'da sinirler tavan yaptı! Çıldıran Diagne'yi kimse tutamadı
Lokomotiv'le 1-1 berabere kalan G.Saray'da maçın bitiş düdüğüyle sinirler gerildi. Mbaye Diagne, tünele koşup rakip oyuncu Jedvaj'a saldırmaya çalıştı. Jedvaj'ın, maç içinde Diagne'yi tahrik edecek hareketler yaptığı aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son anlarında tansiyon yükseldi.
TOPU ELİNE ALDI
Hırvat stoper Tin Jedvaj, Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu elince Diagne çılgına döndü.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE KOŞTU
Diagne, maçın bitiş düdüğüyle tünele giden rakibin peşine koştu. Hızlıca Galatasaraylı futbolcular geldi, güvenlikler araya girdi. Diagne adeta yaka paça tutularak geri çekildi. Burada ağır küfürleşmeler oldu.
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