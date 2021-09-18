Diagne'nin Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Apar topar sildi - Haberler Spor
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Diagne'nin Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Apar topar sildi

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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Diagne, çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Senegalli futbolcu paylaşımında, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'e sitem eden Diagne'nin "O senin oğlun" ifadesinde Halil Dervişoğlu'nu işaret ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takıma katıldıktan sonra pabucu dama atılan Diagne'den olay yaratacak bir paylaşım geldi. Yedek kulübesine mahkum olmasına isyan eden golcü, "Allah her şeyi görüyor" dedi. Senegalli futbolcu, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Diagne'nin Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Apar topar sildi

"KİMSENİN BENİ KÜÇÜK GÖRMESİNE, BENİ İSTEDİĞİNDE KULLANMASINA İZİN VERMEM"

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, o senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullandı.

Diagne'nin Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Apar topar sildi
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