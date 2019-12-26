DHMİ, TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18

TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon euro olduğunu duyurdu.