DHMİ, TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon euro olduğunu duyurdu.

26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18
DHMİ, TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon euro olduğunu duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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