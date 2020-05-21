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Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü

Aytemiz Alanyaspor forması giyerken hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Emre Akbaba için eski takım arkadaşı Efecan Karaca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efecan, Emre'nin Fenerbahçe ile anlaşıldığını duyduğu zaman moralinin bozulduğunu söyledi.

Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
21.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:57

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, eski takım arkadaşı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili Sözcü Gazetesi'ne dikkat çeken ifadelerde bulundu. O dönem Fenerbahçe'nin de Emre'yi transfer etmek istediğini belirten Efecan, eski takım arkadaşının sarı lacivertli kulübün adını duyunca moralinin bozulduğunu dile getirdi.

"BEN FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Emre Akbaba'nın gerçek bir Galatasaraylı olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Transfer sürecinde idmana çıktık. Genel menajer sahaya geldi. 'Fenerbahçe ile anlaştık Emre' dedi. Biz onu alkışlayıp uğurlarken bu sözleri duyduktan sonra morali bozuldu. Hiç yüzü gülmedi. İdmandan sonra 'Ne oldu' dedim, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gitmek istiyorum' dedi" diye konuştu.

Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
Emre Akbaba ve Efecan Karaca

"FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY DEVREYE GİRDİ"

Efecan, "Ondan sonra Galatasaray devreye girdi. Alanyaspor'un istediği bonservisi verip anlaştılar. Büyük fedakârlıklar yaptı hem maddi olarak hem manevi olarak. Kimse bunları bilmiyor. Gerçek bir Galatasaraylı diyebilirim" dedi.

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