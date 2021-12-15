Develi Belediyespor hedefe adım adım ilerliyor

MALATYA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, oynadığı son 8 maçında salondan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu lideri Develi Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar B grubunda oynadığı son 8 maçından galibiyetle ayrılarak hedefine adım adım ilerliyor. Ligde geride kalan 10. haftada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor, liderlik koltuğunda oturuyor. Son oynadığı 8 maçının 7'sini 3-0 kazanan Develi Belediyespor 1 maçı ise 3-2 kazandı.

Mavi beyazlılar ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor konuk olacak. Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamak isteyen Develi Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Develi Belediyespor'un ilk 10 haftada aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

1.Hafta Develi Belediyespor-Maliye İhtisas: 3-0

2.Hafta Türşad-Develi Belediyespor: 3-2

3.Hafta Develi Belediyespor-Niksar Belediyespor: 3-0

4.Hafta Erzin Yeşilkent-Develi Belediyespor: 0-3

5.Hafta Develi Belediyespor-Şanlıurfa Belediyespor: 3-0

6.Hafta TED Ankara Kolejliler-Develi Belediyespor: 0-3

7.Hafta Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor: 3-0

8.Hafta Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor: 0-3

9.Hafta Develi Belediyespor-Hatayspor: 3-2

10.Hafta Haliliye Belediyespor-Develi Belediyespor: 0-3 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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