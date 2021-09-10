Develi Belediyespor hazırlık maçında Sorgun Belediyespor'u konuk etti

Bu sezon Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesinde Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı.