Develi Belediyesi'nden işçisine destek

KAYSERİ (İHA) - Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında ek protokol yapılarak Develi Belediyesi Personel AŞ'de çalışan işçilerin ücretlerine zam yapıldı.

Develi Belediyesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar imza altına alınan ek protokol ile işçilere ekonomik şartların zorlaşması nedeniyle ailelerini geçindirmeye çalıştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, "Dünyanın tüm bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeni ile Develi Belediyemiz de hizmet eden ve ilçemiz için gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız da nitekim etkilenmişlerdir. Bizlerde sendikamızla görüşerek işçi kardeşlerimize zam yapma kararı aldık. Yılbaşında belirlenecek olan asgari ücretin üzerine yüzde 11 oranın da zam yapma kararı aldık. Ayrıca Kasım Ayında da yüzde 5 oranında almış oldukları ücretleri artırarak bir nebze kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmaya çalıştık" dedi.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Dünyanın geçmiş olduğu ekonomik dar boğazdan ülkemiz de yaşayanların da çok ciddi bir şekilde etkilenmekte olduğunu söyleyerek, "Belediye Başkanımızın bu ince ve hassas yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimize güveniyoruz ve bu zor günleri kısa zamanda içerisinde inşallah atlatacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere ek protokol de emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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