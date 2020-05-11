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Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe en büyük iflas başvurularından biri yapıldı. Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu olan Avianca, koronavirüs nedeniyle havlu attı.

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
11.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:52

Havacılık sektörüne çok ağır bir darbe vuran koronavirüs salgını nedeniyle iflas isteyen havacılık şirketlerine Avianca da eklendi. Kolombiya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan ve aynı zamanda Latin Amerika'nın ikinci en büyük hava yolu firması Avianca, iflas başvusunda bulundu.

Şirketin CEO'su Anko van der Werff tarafından yapılan açıklamada, Avianca'nın 100 yıllık tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Avianca, Kolombiya Hükümeti ile bu süreç boyunca ek likidite sağlayacak finansman yapıları ile ilgili görüşmelere devam edecek" denildi.

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YAKLAŞIK 21 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle Mart ortasından bu yana şirketin gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekildi. Avianca'da 14 bini Kolombiya'da olmak üzere toplam 21 bin kişi çalışıyor. Filosunda 158 uçak olan şirket 27 ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle havacılıkta önemli iflasların yaşanabileceği daha önce dile getirilmiş ve bu noktada hükümet yardımlarının çok önemli olduğu belirtilmişti. Sektörde iflasını ilk açıklayan İngiliz bölgesel hava yolu şirketi Flybe olmuş, onu Trans States Airlines ve Compass Airline takip etmişti.

HÜKÜMETE ADASINI SUNMUŞTU

Virgin Atlantic'in patronu Richar Branson da hükümet desteği olmadan ayakta kalmalarının mümkün olmadığını açıklamış ve Virgin Atlantic Havayolu'nu kurtarmak için İngiliz hükümetine Karayipler'deki özel adasını sunmuştu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son açıkladığı rapora göre hava yolu sektörünün 2020 yılı yolcu gelirlerinin bir önceki yıla göre 314 milyar dolar azalması bekleniyor.

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı

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