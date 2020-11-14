Dev kabak, kilosunu bilene hediye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dev kabak, kilosunu bilene hediye

14.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:05
Dev kabak, kilosunu bilene hediye

ARTVİN'de yöresel ürünler satan şarküterinin vitrininde sergilenen dev kabak, ilgi odağı oldu.

ARTVİN'de yöresel ürünler satan şarküterinin vitrininde sergilenen dev kabak, ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Berkan Büyük, kabağı kilogramını doğru bilene hediye edecek.

Yusufeli ilçesinde yetiştirilen dev kabak, koyulduğu şarküteri vitrininde görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşların fotoğraflarını çekip, yakından görmek istediğ kabak için şarküteri sahibi Berkan Büyük, yarışma başlattı. Kabak, kilosunu doğru bilene hediye edilecek.

'BİR MÜŞTERİMİZ 300 GRAM FAZLASINI SÖYLEDİ'Kabağın kilosunu sır gibi saklayan Berkan Büyük, "Bereketli topraklardan gelen kabağın kilosunu, sosyal medyadan herkes soruyor. Bu kabak için sosyal medya hesaplarımızda yarışma yapıyoruz. Çok büyük bir kabak. Bugüne kadar kilosunu bilen çıkmadı, sadece bir müşterimiz 300 gram fazlasını söyledi. En çok yaklaşan da o arkadaş oldu. Baktık hiç kimse bilemiyor, en yakın tahmini yapan kişiye hediyemizi vereceğiz" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ'Kabağı satın almak isteyen kişilerin de olduğunu belirten Büyük, "Tohumunu almak için bir iki dilim almak isteyenler de oluyor. Yalnız biz kabağı satma niyetinde değiliz, sadece kilosunu tahmin edene hediye etmek istiyoruz. Hediye ettiğimiz kişi hepsini almak istemeyebilir, kestirip dağıtabilir veya hediye edebilir" diye konuştu.


Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye
Dev kabak, kilosunu bilene hediye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN

İlgili Haberler

Doğal banyo kesesi, Kabak Lifi
Doğal banyo kesesi, Kabak Lifi
Başkan Oral'a anlamlı hediye
Başkan Oral'a anlamlı hediye
Karabağ Futbol Kulübü'ne, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi
Karabağ Futbol Kulübü'ne, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Vladimir Putin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Mert Fırat İlker Aksum Ferzan Özpetek
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dev kabak, kilosunu bilene hediye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 09:13:52. #1.15#
title