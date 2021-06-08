Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı
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Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı

Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Limanı'na öğlen saatlerinde yanaşan 18 katlı mega dev gemi görenleri şaşırttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Limanı'na öğlen saatlerinde yanaşan 18 katlı mega dev gemi görenleri şaşırttı.

323 metre boyunda 41 metre eninde ve 18 katlı 376 kabinli tatil köyü gibi gemi, Marmaris Limanı'na personel almaya geldi. 370 personel ile limana gelen dev tur gemisi 1450 kişilik personel ordusunu tamamlamak için demir attı. Dünyanın dört bir yanından, Dalaman Havalimanına gelerek Marmaris'teki gemiye geçecek olan personeller için demirleyen geminin, 4 gün Marmaris Limanı'nda kalacağı öğrenildi. - MUĞLA

Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı
Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı
Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı
Dev gemi Marmaris'e personel almak için yanaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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