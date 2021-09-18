Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75'lik skorla yenerek turnuvada 3. oldu. Sarı-kırmızılılarda Dee Bost, 23 sayı 11 asistlik performansıyla double-double yaptı.
2001 yılında hayatını kaybeden milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen turnuvada Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko, 3.'lük maçında karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 91-75 kazandı.
DEE BOST'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Sarı kırmızılılarda Dee Bost, 23 sayı 11 asistlik performansıyla double-double yaptı. Kerry Blackshear yüzde 81 şut isabetiyle 22 sayı kaydetti ve 4 de ribaunt aldı. De Vaughn Akoon-Purcell ise 17 sayı, 4 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.
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