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Dev derbi için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımın da şampiyonluk yolundaki kaderine doğrudan etki edecek maç öncesi sahaya çıkacak 11'ler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların hücum hattında Kerem, Halil ve Mostafa'nın olması beklenirken sarı-lacivertlilerde ise Mesut Özil'in yeniden 11'e döneceği düşünülüyor.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı zorlu maç öncesinde sahaya çıkacak ilk 11'ler netleşmeye başladı.

MESUT ÖZİL İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

A Spor'un paylaştığı muhtemel 11'lere göre, Fenerbahçe'de Vitor Pereira tartışma konusu olan 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in ise uzun süre sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da ise Fatih Terim, alışılagelmiş 4-3-3 formasyonuyla sahada olacak. Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen Morutan takımla antrenmanlara başladı. Ancak deneyimli hoca, Fenerbahçe karşısında Rumen futbolcuyu yedek soyundurarak Feghouli'yle maça başlamayı planlıyor.

İŞTE DEV DERBİDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha

Ali Gülhan
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