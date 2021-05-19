Detaylar netleşiyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanacak
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Detaylar netleşiyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Esnafa verilecek 3'er ve 5'er bin TL'lik hibe desteğinin ayrıntılar netleşiyor. Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde uygulama esaslarını açıklayacağı destek ödemesi banka hesaplarına yatacak. Sadece bir işyeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Vergi mükellefi olan simitci ve midyeci gibi seyyar satıcılara da destek ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

SEYYAR SATICILAR DA YARARLANACAK

Esnafa hibe desteği kapsamında meslek grubuna göre 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı ödeme yapılacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, hibe desteğinden basit usule tabi olan simitçi, midyeci, meyve-sebze tezgâhı kuran bütün seyyar satıcılar da yararlanacak.

BANKA HESABINA YATIRILACAK

Destekler banka hesabına yatacak. Sadece bir işyeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Kayıtlı olmayanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kabul edilmeyen başvurular için 10 gün içinde itiraz edilebilecek.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Hibe desteği kapsamında 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira ödenecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin TL; müzisyen, tamirat, hırdavatçı, bakım ve onarım, kaporta işleriyle uğraşanlar, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisinin bulunduğu 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de 3 bin TL hibe ödemesi yapılacak.

Detaylar netleşiyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanacak
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