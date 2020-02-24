Derby County - Fulham: Maç Özeti

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

EFL Championship'te 34. hafta mücadelesinde Derby Count kendi evi iPro Stadium'da Fulham ile karşılaştı. Kendi evinde Fulham ile 1-1 berabere kalan Derby County'de İngiliz santrafor Wayne Rooney 500. maçına çıktı. Maçın golleri ve tüm özel görüntülerini sizler için derledik.