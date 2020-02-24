Haberler » Spor » Derby County - Fulham: Maç Özeti - Spor

Derby County - Fulham: Maç Özeti

EFL Championship'te 34. hafta mücadelesinde Derby Count kendi evi iPro Stadium'da Fulham ile karşılaştı. Kendi evinde Fulham ile 1-1 berabere kalan Derby County'de İngiliz santrafor Wayne Rooney 500. maçına çıktı. Maçın golleri ve tüm özel görüntülerini sizler için derledik.

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

EFL Championship'te 34. hafta mücadelesinde Derby Count kendi evi iPro Stadium'da ile karşılaştı. Kendi evinde Fulham ile 1-1 berabere kalan Derby County'de İngiliz santrafor 500. maçına çıktı. Maçın golleri ve tüm özel görüntülerini sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler