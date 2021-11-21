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Derbinin kahramanlarından Mesut Özil, taraftarı mest etti: Fenerbahçe'mle büyüdüm

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Derbinin kahramanlarından Mesut Özil, taraftarı mest etti: Fenerbahçe'mle büyüdüm

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde attığı golle ve ortaya koyduğu performansla derbinin kahramanlarından olan Mesut Özil karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oldukça mutlu olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Ben Fenerbahçe'mle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçe'me geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti" dedi.

Nefes kesen derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+4. dakikada Crespo'nun attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Mesut Özil açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in açıklamaları şöyle:

Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz

Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

Ben Fenerbahçe'mle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçe'me geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti"

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