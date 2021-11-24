Derbinin kahramanı Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek - Haberler Spor
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Derbinin kahramanı Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

İDMANA ÇIKMADI

Mesut Özil'in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

GÖZTEPE MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Mesut Özil Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı. Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (1)
Dolarla maaş olmayan adam:bütün sene yatar artık amacına ulaştı.
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