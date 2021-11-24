Derbinin kahramanı Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
İDMANA ÇIKMADI
Mesut Özil'in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.
GÖZTEPE MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Mesut Özil Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı. Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.
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