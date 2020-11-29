Derbide sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi
29.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:01
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de ilk yarıda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Diego Perotti 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Perotti'nin yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EN ERKEN GOLÜ ABOUBAKAR'DAN
Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ilk golü attığı 5 maçın sadece 1'inde puan kaybetti.