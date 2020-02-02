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Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan ÇevikGALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo...

02.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:34
Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan ÇevikGALATASARAY HDI : Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, )FENERBAHÇE HDI : Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)SETLER: 19-25, 23-25, 22-25SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)AXA Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14'üncü galibiyetini elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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